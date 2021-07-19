«Проживаю новий період»: Приходько в відвертому вбранні відповіла хейтерам

Анастасія Приходько, яка посварилася з колегою Наталією Могилевською на новому шоу «Співають всі», рішуче звернулася до всіх своїх хейтерів, заявивши, що вже навчилася «приймати себе і не намагатися підлаштовуватися і змінюватися».

У новому пості в Instagram вона згадала всіх недоброзичливців — тих, кому не подобаються її тату, її прямолінійність і чесність, її голос (мовляв, негарний і майже чоловічий) і її не завжди витримані коментарі.

«Повірте, я все бачу і читаю. Але, я це я. Не буду я іншиою і подобатися всім не буду. І хріново через це мені теж не буде. Слава Богу, я навчилася приймати себе і не намагатися підлаштовуватися і змінюватися. Чого і вам бажаю!!! «, — написала вона в коментарі під фото у відвертому вбранні.

Співачка впевнена, що її люди залишаються з нею, і це з ними вона першими ділиться своїми думками і переживаннями.

«Мені хочеться показувати, як я проживаю свій новий період в житті. І я отримую стільки схожих історій від вас, що я точно знаю, ми з вами однієї крові!» , — подякувала Анастасія відданим фоловерам, закликавши їх зробити своєрідну «перекличку», щоб зрозуміти, з яких міст або навіть країн вони їй пишуть.

У відповідь їй перерахували безліч міст України, а одна з прихильниць навіть повідомила, що знаходиться в ПАР.

Раніше Приходько показала, як годує сина Луку грудьми в костюмі … Маліфісенти .

фото instagram.com/prykhodko_official/

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