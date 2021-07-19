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У родині Заворотнюк нове лихо: звинувачують кримчан

17:43 19 липня 2021
Анна на відпочинку

Дочка Анастасії Заворотнюк, яка страждає від онкологічного захворювання, заразилася ковідом, причому, на думку Анни, сталося це під час її недавнього відпочинку в анексованому Криму.

Там, стверджує Заворотнюк в сторіз свого Instagram, ніхто не дотримується протипандемічних рекомендацій і на набережній натовпи туристів гуляють без захисних масок.

При цьому дівчина визнала, що вакцинуватися не стала, хоча вона нібито і збиралася це зробити.

Можливо, стимулювати інфікування Анни могла і недавно пережита нею депресія, пост про яку так стурбував її фоловерів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про новий спалах коронавирусной інфекції в Криму, епіцентром якої став сімферопольський СІЗО — єдиний слідчий ізолятор на окупованому півострові, де утримують в тому числі і українських політв'язнів.

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