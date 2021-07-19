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Захоплені фанати Монатика витоптали газон поля на центральному одеському стадіоні

19:00 19 липня 2021
Захоплені фанати Монатика витоптали газон поля на центральному одеському стадіоні

Підрахували — розплакалися. Так можна сказати про деякі підсумки виступу в Одесі популярного виконавця Дмитра Монатика. Тисячі його фанатів, які зібралися на центральному одеському стадіоні «Чорноморець», практично знищили зелений газон футбольного поля — просто його витоптали.

до концерту

У мережі показали, як виглядає нині газон після недавнього тріумфального концерту Монатика.

А вже з найближчий вихідний тут же заплановано виступ іншого улюбленця публіки — 32-річного білоруського співака і автора пісень Макса Коржа.

«Макс заспіває в Одесі з тисячами фанатів свої хіти, замішані на естетиці спальних районів, бадьорому речитативі і потужних танцювальних бітах. Вже ніхто не сумнівається, що Макс легко збере стадіон «Чорноморець», — йдеться в анонсі майбутнього концерту. Він намічений на суботу, 24 липня.

Інші фанати, футбольні, сумно жартують: «Його шанувальники витопчуть все, що де-не-де вціліло …». Їм опонують: мовляв, на газонну траві були укладені настили, на яких і стояли глядачі. Втім, що таке якісь «настили» для більш, ніж 20 тисяч осіб, які постійно підстрибують і пересуваються в музиці…

Словом, як в крилатому вислові (з гоголівського «Ревізора»): «Олександр Македонський був великий полководець, але навіщо ж стільці ламати? .».

Тепер багато що залежить від позиції і рішення господарів головної спортивної арени Одеси.

Нагадаємо, в червні в Одесі була зафіксована бійка під час виступу скандального російського колеги Монатика — репера Басти.

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