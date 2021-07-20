«Сергій корчиться від болю»: критику Сосєдову екстрено провели операцію в Білорусі

Музичний критик Сергій Сосєдов, який нещодавно розкритикував «голі» фото репера Моргенштерна, в Білорусі порвав сухожилля на нозі — це сталося у готелі Вітебську.

Як пише «Собеседник», операцію Соседову, травмованому під час ранкової гімнастики у номері, робили під місцевим наркозом.

Як розповів товариш Сосєдова, керівник інформаційної агенції Intermedia Євген Сафронов, музичний критик відразу не зрозумів, що трапилося: «Сергій каже: «У мене було відчуття, що на мене хтось напав! Озирнувся на всі боки — немає нікого! Сяк-так добрався до телефону і став дзвонити до оргкомітету фестивалю, щоб надали допомогу».

Сосєдов знаходиться на знеболюючих препаратах, а коли їхня дія закінчується, «корчиться від болю», запевняє Сафронов. За його словами, найближчі півтора місяці критик проведе у гіпсі.

Нагадаємо, що раніше у схожу ситуацію потрапила актриса Кристина Асмус, яка поспішала на таксі, задивилася у телефон і впала зі сходів.

Фото Сергія Сосєдова із соціальних мереж.

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