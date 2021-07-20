Анатолій Анатоліч втретє став батьком

Телеведучий Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією стали багатодітними батьками. 20 липня у них з'явився довгоочікуваний син. Хлопчик вагою 4060 г і зростом 55 см з'явився на світ в одному з приватних пологових будинків Києва. Щасливі батьки назвали сина Нілом. Юля показала перше фото з малюком в Інстаграм.

«Ми довго думали, як назвати сина, і вибрали ім'я, яке повністю відображає внутрішній світ нашої сім'ї. Ми вибирали коротке міжнародне ім'я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. І важливо, щоб в ньому була буква „Л“, як у кожного з нас. Ім'я означає „чемпіон“. І коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна!» , — написала Юлія під фото з пологового будинку.

Вона також зазначила, що син, як і дочки, з'явилися на світ в один і той же час, з різницею в кілька хвилин.

Анатолій Анатоліч був присутній на пологах. У пологовий будинок ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна») відправився прямо зі знімального майданчика святкового концерту до Дня Незалежності.

Ім'я для хлопчика батьки підготували заздалегідь. Напередодні народження сина Анатолій зробив дружині розкішний подарунок — дорогий автомобіль.

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