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Анатолій Анатоліч вперше показав, на кого схожий ще ненароджений син

14:53 30 червня 2021
Анатолій Анатоліч

Ведучий «Ранку з Україною» Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією зовсім скоро втретє стануть батьками. У сім'ї, де ростуть дві доньки, з'явиться довгоочікуваний син.

«Це такі неймовірні почуття. Коли народилася Лола, Алісі був всього рік і дев'ять місяців. Звичайно, поява сестри вдома вона і не помітила. Дівчатка росли разом, здається, завжди. Тепер з братом все так усвідомлено. Стільки питань від них, стільки турботи. І мені здається, вони вже набагато стали самостійнішими, адже я їм зараз менше допомагаю. Навпаки — зараз вже вони допомагають в усьому мені. Навіть сніданки навчилися готувати. Я так чекаю моменту їхньої зустрічі. Ці троє будуть разом все життя. Будуть підтримкою і надійним плечем одне одному», — поділилася своїми емоціями Юлія, яка перебуває на 37 тижні вагітності.

Чоловік і доньки підтримують Юлу, допомагають в господарстві і з нетерпінням чекають на зустріч з новим членом сім'ї. Всі разом вони ходили на контрольне перед пологами УЗД.

На моніторі чітко показали обличчя хлопчика. Аліса вважає, що брат схожий на Лоліту. Анатолій Анатоліч зізнається, що він трохи стривожений в очікуванні сина. Адже раніше йому доводилося мати справу тільки з дівчатками.

«Це просто диво! Я побачив обличчя свого сина, який має з'явитися на світ у другій половині липня», — сказав Анатоліч в сюжеті каналу «Україна».

Подружжя ще остаточно не визначилися з ім'ям для сина. Розглядають чотири варіанти: Робер, Мартін, Нілс або Ніл.

Для малюка вже приготували візок і необхідні речі. Юла зізнається, що друзі забезпечили хлопчика гардеробом на перших три місяці.

Стать дитини Анатолій Анатоліч дізнався в прямому ефірі.

Нагадаємо, нещодавно в сім'ї Віктора Павліка з'явився син Міша. А «Холостяк» Макс Михайлюк вперше показав обличчя новонародженої дочки.

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