Дружина Павліка показала фото пологів і розповіла, як все пройшло

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка народила йому сина, відверто розповіла про процес і показала фото з пологового.

Катерина з сином Михайлом вже вдома і освоюється в новій ролі. Доглядати за малюком їй допомагає мама. Дружина артиста ділиться подробицями в Інстаграм і вперше поділилася знімками перших хвилин життя сина.

Віктор Павлік підтримував дружину під час переймів, але бути присутнім при пологах не зважився.

Катерина розповідала, що їй кололи епідуральну анестезію. Але самі пологи пройшли вже без знеболення.

«У якийсь момент лікар каже: нічого не додаємо, повне розкриття. Тут починаються потуги. Найстрашніший для мене момент під час пологів. Він тривав 25 хвилин, але мені здавалося, що вічність. Мені настільки було боляче, що я не відчувала вже переймів. Тільки відчувала, як виходить головка … Я була вже десь в іншому просторі. Коли лікарі до мене зверталися, я не з першого разу їх чула. Хоча в цей момент найголовніше, слухати акушерку і дихати правильно. Від цього залежить, наскільки швидко ти народиш. Я намагалася сконцентруватися, але у мене не дуже виходило. У якийсь момент мені нічого не залишалося, як взяти себе в руки, перестати кричати і почати правильно дихати», — розповіла Катерина.

Вона додала, що в перші хвилини після народження сина вона плакала, розмовляла з ним. Наодинці вони провели майже дві години.

«Мишко підняв голову і дуже уважно мене розглядав. Він і зараз любить все уважно розглядати. Сказати, що це щастя — не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах від Мишка я не забуду ніколи», — поділилася Катерина.

Як розповідав раніше Віктор Павлік, син дуже схожий на нього.

Катерина приховала виписку з пологового будинку від ЗМІ, пізніше поділилася сімейними кадрами.

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