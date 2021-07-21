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Шоу-бізнес

«Це до грошей»: Могилевська ледь не стала жертвою наїзду

16:56 21 липня 2021
Наталя Могилевська

Співачка Наталя Могилевська, яка розкрила закулісні секрети шоу «Співають всі!», розповіла, як її біля Троєщинського ринку у Києві ледь не збив автомобіліст. Причому робив він це навмисно — щоб «полякати».

У Instagram вона написала, що мало не стала жертвою наїзду прямо біля знімального майданчика. «Припускаю, що у стані роздратування на пішоходів, які ходять з возами і великими покупками. Питання: якщо ти хочеш поспішати, навіщо вибирати дорогу через оптовий ринок? Де завжди багато людей, возів, йде розвантаження і дорогу переходять покупці», — написала співачка і поскаржилася, що не встигла запам'ятати номер автомобіля.

Наталя Могилевська поцікавилася у фоловерів, чи відбувалося з ними таке. Їй відповіли, що зараз багато водіїв так їздять. А одна з коментаторок пожартувала — мовляв, це до грошей.

Нещодавно Наталя Могилевська виклала у мережу відпускні фото — думки її фоловерів розділилися. Тоді як одні хвалили зірку за фото без макіяжу, інші лаяли за надмірну пластику.

Фото Наталії Могилевської із соціальних мереж.

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