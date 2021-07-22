«Розлучення личить»: Мішина після розриву з Еллертом заговорила про біль і викликала фурор вогненним «луком»

Екс-«холостячка» Ксенія Мішина, яка у грудні минулого року назвала обранцем Олександра Еллерта, а вже влітку цього року заявила про розрив з ним, написала філософський пост про кохання, довіру і холод у серці, а також про жіночу красу.

Свої міркування в Instagram вона проілюструвала кількома фотографіями, для яких актриса вибрала червоне вбрання, що складається з топа та спідниці, з'єднаних перехрещеними зав'язками.

Мішина сфотографувалася на балконі, за її спиною — море.

Фоловерам сподобався «лук» Мішиної. Деякі шанувальники актриси написали, що розлучення з Еллертом пішло їй на користь, і що вона має шикарний вигляд.

Нагадаємо, що сценарист «Кварталу 95» Олександр Еллерт їздив до окупованого Криму, куди до батьків поїхала Ксенія. Поїздка закінчилася невдало. Коментуючи розрив з Мішиною, Еллерт згадав про «огірках усвідомленості» в голові актриси і додав, що безсилий будь-що з цим зробити.

До речі, невдовзі після того, як Мішина і Еллерт стали парою, телеведучий Слава Дьомін засумнівався у щирості почуттів, заявивши, що у них — «не любов, а контракт».

Фото Ксенії Мішиної із соціальних мереж.

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter