Настя Каменських змінилася до невпізнання: сподобалося не всім

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала, як вона катається на сапборді, порадувала шанувальників яскравим «луком» — вона позувала у наряді, прикрашеному величезними пір'їнами.

«Обожнюю експериментувати. Один з моїх улюблених образів. Ставте „сердечко“, якщо теж любите експерименти», — так в Instagram прокоментувала «блондинка» Каменських, яка надягла обтягуючу сукню, свій екзотичний «лук».

Багато шанувальників із захопленням відреагували на образ Каменської. Одна з фоловерок порівняла співачку з Кім Кардаш'ян.

Втім, були й ті, кого Каменських не вразила.

Раніше шанувальники Каменських пожартували з приводу її знімка, на якому співачка стоїть у купальнику, а її волосся розвиває вітер. Фоловери звернули увагу на те, що Настя сильно втягнула живіт, і порадили їй «видихати».

Фото Насті Каменський із соціальних мереж.

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