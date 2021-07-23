Настя Каменських змінилася до невпізнання: сподобалося не всім
Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала, як вона катається на сапборді, порадувала шанувальників яскравим «луком» — вона позувала у наряді, прикрашеному величезними пір'їнами.
«Обожнюю експериментувати. Один з моїх улюблених образів. Ставте „сердечко“, якщо теж любите експерименти», — так в Instagram прокоментувала «блондинка» Каменських, яка надягла обтягуючу сукню, свій екзотичний «лук».
Багато шанувальників із захопленням відреагували на образ Каменської. Одна з фоловерок порівняла співачку з Кім Кардаш'ян.
Втім, були й ті, кого Каменських не вразила.
Раніше шанувальники Каменських пожартували з приводу її знімка, на якому співачка стоїть у купальнику, а її волосся розвиває вітер. Фоловери звернули увагу на те, що Настя сильно втягнула живіт, і порадили їй «видихати».
Фото Насті Каменський із соціальних мереж.1654
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