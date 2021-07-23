«Нова Ксю»: «холостячка» Мішина візьме участь у телепроекті без Олександра Еллерта

Актриса Ксенія Мішина, що стала популярною завдяки шоу «Холостячка», часто використовує свій Instagram для того, щоб повідомляти про зміни в житті. Так, раніше в соцмережі вона розповіла про рішення остаточно розлучитися зі сценаристом «Кварталу 95» Олександром Еллертом.

А кілька годин тому дівчина розмістила в сторіс кілька відео, в яких розповіла, що зважилася взяти участь у якомусь новому проекті, для якого вдосконалює українську мову, а також змінює свій образ — і, очевидно, без Олександра Еллерта.

На такі думки наводять ролики, в одному з яких показано, як Ксенія прийшла до гримерші, яка займалася її образами для «Холостячки», а зараз вирішила продовжити співпрацю.

«Сьогодні я зустрілася зі своєю найулюбленішою гримершею. Як там правильно потрібно говорити. Ми з Юлею працювали всю „Холостячку“. Ось вона робила з мене принцесу. Жили, не їли, не спали, не жили, знімали. І тепер ми знову заходимо разом в дуже цікавий проект», — сказала Мішина.

На останньому сторіс дівчина була вже з коротким волоссям. Мішина зазначила, що їй так досить незвично: "Нова Ксю".

Звичайно, Ксенія не стала поширюватися про те, чому буде присвячений новий проект, а також хто буде її співведучим або партнером. Але, схоже, ставки в новій «грі» досить високі, якщо Мішина зважилася на те, щоб розлучитися з Еллертом, який став її «нагородою» в попередньому шоу. Тому українцям, ймовірно, варто запастися терпінням і попкорном — зазвичай прем'єри з'являються на ТБ восени.

Нагадаємо, зміни в зовнішності екс-«Холостячки» сподобалися її фоловерам, які навіть відзначили, що «розлучення їй пасує».

Фото nstagram.com/misha.k.ua/

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