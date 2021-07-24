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Помер продюсер культових груп «Міраж» і «Ласковий май»

19:22 24 липня 2021
Помер продюсер культових груп «Міраж» і «Ласковий май»

У лікарні Москви помер 59-річний музичний продюсер Олексій Мускатін, який працював з гуртами «Ласковий май» і «Міраж». Про це в своєму Instagram повідомив продюсер групи «Ласковий май» Андрій Разін.

«Ми, артисти, всі намагалися йому допомогти, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою і забрала у нас Олексія», — написав Разін, зазначивши, що свого часу саме завдяки Мускатіну Шатунов та інші артисти, які приїжджали в Москву «знаходили тепло і затишок «.

Крім роботи з «Ласковим маєм», Мускатін брав участь у створенні проектів «Руки Вверх», «Кар-Мен», «Револьверс» і «Діамант», організовував концерти «Машини времені» і «Акваріума», а також був директором Сергія Чумакова, Ірини Салтикової і Сергія Челобанова.

Нагадаємо, раніше від ускладнень коронавірусного захворювання померли 50-річний соліст «Хору Турецького» Борис Горячев і культовий російський рокер Петро Мамонов.

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