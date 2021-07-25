Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Автор-сценарист «Кварталу 95», що став переможцем романтичного реаліті «Холостячка» Олександр Еллерт щосили намагається вести звичний для себе активний спосіб життя після невдач в особистому житті. Цього разу в Insta-Stories він показав свого мотиватора — і це не Ксенія Мішина.

У короткому відео чоловік повідомив, що рано вранці його розбудила для фотосесії … кума, так що незабаром фоловерів красеня чекають його нові фотосети.

«Тільки кума мене могла розбудити, сказавши, що ми їдемо фотографуватися», — сказав Олександр, причому було видно, що у нього навіть рано вранці — прекрасний настрій.

"Мотиватор" Еллерт

Але оскільки 19 липня гуморист відписався в Instagram від колишньої коханої, вона навряд чи зможе оцінити його позитивний настрій.

Втім, сама Ксенія вже приступила до роботи над новим проектом, так що звертати увагу на фото колишнього їй теж ніколи.

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