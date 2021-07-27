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Ані Лорак в золотистому бікіні «влаштувала пожежу» в басейні в Туреччині

5:15 27 липня 2021
Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак проводить більшу частину свого часу в виступах, поїздках і записах нових хітів. Але при цьому красуня не проти і відпочити, про що розповідає в своєму Instagram.

Напередодні вона опублікувала фото з Бодрума в Туреччині, де зараз проводить час з дочкою Софією.

Велику частину часу Кароліна загоряє на пляжі або ніжиться в басейні поряд з віллою, з якого і влаштувала цілу фотосесію.

Спочатку вона покрасувалась в блискучому купальнику кольору шоколаду, а потім граціозно позувала в воді, показавши всю красу фігури. При цьому бюст з паєтками виблискував в променях сонця. Лорак продемонструвала плоский живіт і пишний бюст.

«Зігріваємося променями сонця! Налаштовуємося на позитив!» — написала зірка.

Шанувальники були вражені тим, як виглядає співачка в 42 роки.

Багато обсипали її компліментами. «Розкішна», «Дуже гаряче», «Яка красуня, просто дива», «Ох, які фото, вбиваєте своєю красою. Фігура — космос „,“ Нереальна красива. Який загар „,“ Неймовірно красиво „,“ Кароліша, це просто ураган», «А вона справжня?»,"Це занадто соковито! Фітоняшка", «Зараз викотиться»,"Улоговинка роз'їхалася під вагою", — стали коментувати пост фоловери.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак розповіла про свого ідеального чоловіка.

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