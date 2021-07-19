Співачка Ані Лорак, яка вперше за довгий час збирається дати концерт в Україні, розповіла про свого ідеального чоловіка. Артистка, яка після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу не афішує особисте життя, відкрила секрет успішних стосунків. Вона каже, що в коханні не важливі зріст, вага, вік. Головне — внутрішнє наповнення людини.

«Під час життєвої подорожі я зрозуміла, що справжнє почуття кохання, прихильності і щастя не залежать від трьох речей. Вага, вік і зовнішність. Виявляється, можна закохатися в маленького товстенького і лисенького чоловіка — здавалося б, він так далекий від твого героя, але у нього такий багатий внутрішній світ, з ним так цікаво», — сказала Ані Лорак в інтерв'ю 7days.ru .

За словами співачки, в чоловікові вона цінує доброту, щедрість і розум. Ані Лорак вважає, що у стосунках не потрібно терпіти дискомфорт, і вже точно не потрібно терпіти токсичні стосунки.

«Розум — це дуже сексуально, погодьтеся … Ваша енергія розкриється тільки зі щедрим, люблячим і турботливим. Якщо сьогодні з вами якийсь жадібний і не зовсім той чоловік, якого ви хочете, я сьогодні можу сказати — не треба терпіти. Раніше нас вчили, що потрібно терпіти, сьогодні я не погоджуся з цим. Чому ми себе принижуємо? Чому я щось винна? А що винна? Бути щасливою, коханою, бути володаркою свого життя», — сказала Ані Лорак.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Ані Лорак підтвердила, що у неї стосунки з саунтпродюсером Єгором Глібом, проте подробиць розкривати не стала. З колишнім чоловіком вона продовжує спілкуватися заради дочки Софії. Подружжя іноді з'являється разом на сімейних заходах і відпочинку.

Нещодавно Ані Лорак побувала в Києві і пообіцяла шанувальникам «щось дуже цікаве».

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