«Дизель Шоу» потрапило в гучний скандал через расизм і гомофобію: що відповіли гумористи

Навколо гумористичного проекту «Дизель Шоу» розгорівся гучний скандал. Гумористів звинуватили в расизмі та гомофобії. Скандал розгорівся після того, як блогер і комік Віктор Вемуна в Інстаграм розповів, що «Дизель Шоу» запропонували йому та його сестрі взяти участь в одному з номерів. Віктор попросив сценарій і був обурений, коли побачив назву номера — «Тарас-папуас». Вемуна відмовився зніматися в цьому, але йому знайшли заміну.

«Чорний = папуас. Дно пробито, панове. Ви зі мною, звичайно, можете не погодитися, але я, мабуть, повторюся ще тут. Гумор „Дизель Шоу“ — це не смачно. І ось вам пруф», — написав комік і розкрив суть номера.

За його словами, сюжет виглядає так: продюсер, сценарист і режисер збираються екранізувати повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» для Netflix, яка направляє на зйомки актора — афроамериканця. Жартують в номері про телерантность, нові тенденції в світі кіноіндустрії.

«Побачивши пропаленого козака, всі йому просто кланяються або встають на одне коліно і починають цілувати черевики? Ну, як зараз модно…І завтра, коли у батьків запитає дитина, чому цей дядько такий чорний, вони дадуть відповідь, що він підгорів. І коли ці діти підуть в школу, вони будуть називати всіх чорних навколо копченими, тому що їм це здається смішним», — обурюється Вемуна.

Позицію коміка підтримали багато відомих українських артистів. Однією з перших відреагувала Аlyona Аlyona.

«Я щиро вважаю, що телебачення не повинно пропагувати расизм в Україні і темношкірі люди в Україні повинні відчувати себе спокійно», — сказала реп-виконавиця.

Також Віктора підтримали солістка групи Kazka Олександра Зарицька та Джамала.

Варто відзначити, що номер, через який зараз розгорівся скандал, вийшов в ефір 30 квітня цього року в ефірі телеканалу ICTV. Називався він «Тарас-Папуас нашого кіно. До чого довели вимоги «Оскара». Закінчується він монологом у виконанні Євгена Сморигіна в образі Гоголя.

«Якби я знав, що мої твори очікує в майбутньому, я б спалив не тільки „Мертві душі“. Послухайте ви, ремісники, ну чому ви постійно лізете в наші твори, га? Вам потрібно зіпсувати сюжет? Напишіть свій і потім псуйте. А в твори класиків не лізьте, вони вас всіх переживуть», — говорить артист.

Творці «Дизель Шоу» вважають, що скандал саме зараз розгорівся неспроста.

Єгор Крутоголов, художній керівник «Дизель Шоу», спільно з Олексієм Бланарем, шеф-редактором проекту, підкреслюють — ідея написання такого номера виникла з двох причин.

«Перше, нас обурила новина, що в музичному фільмі „Попелюшка“, новій екранізації від Sony і Amazon Prime, де фея буде гендерно-нейтральною та невизначеної статі. Я тепер не знаю, як це пояснити своєму маленькому синові Максу, коли ми прочитаємо казку Шарля Перро, а потім він раптом подивиться фільм», — пояснив Крутоголов.

«Нас, творців і авторів, здивувала позиція Американської кіноакадемії „Оскар“, яка випустила ряд квот. Представники Академії в процентному співвідношенні прописали, яка кількість представників етнічних груп, ЛГБТ та людей з фізичними особливостями і навіть, увага, жінок, має зніматися у фільмах! Ми не згодні, м'яко кажучи», — додав Бланар.

За словами «дизелів», у них є червоні лінії, за які не переходять в жартах.

«Віросповідання, свобода вибору, людське здоров'я. Ми за рівноправність людей. Однаково сильно любимо всіх глядачів, які розуміють обидві мови, на яких ми жартуємо. Наша якість гумору їм близька і зрозуміла. Цим роликом ми точно не хотіли нікого образити, і це справжнісінький приклад сатири», — каже Єгор Крутоголов.

Бланар підкреслює, що вони «висміяли тенденції світового кіно, намагаючись захистити українську класику від популярних рішень».

Нещодавно також розгорівся скандал навколо святкового концерту до Дня Незалежності України. Група Grееn Grey заявила, що їх викреслили з шоу.

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