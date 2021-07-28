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Шоу-бізнес

«Спасибі, Маша, що не боїшся»: Оля Полякова влаштувала «допит» дочки через її «матюкливі» пісні

20:00 28 липня 2021
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Свою прем'єрну «матірну» пісню Маша Полякова писала в знак протесту проти сексизму і ейджизму. Так вона заявила своїй мамі, яка поставила актуальне питання з ініціативи тисяч фоловерів.

Примітно, що розмова по душам відбувся в розслаблюючій атмосфері — біля розкішного басейну.

 

Згодом "Королева ночі" підтримала дочку і окремим постом, зазначивши, що довго вчилася «любити себе, свій вік, своє тіло, свої думки і почуття, любити людей такими, якими вони є, не вимагаючи від них відповідати її очікуванням», і вчиться цьому до цих пір.

 

Раніше співачка вже заявила, що не бачить проблеми в любові доччиної групи «Шви» до матірної лексики.

«Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях. Але якби ви поцікавилися тією музикою, яку слухають ваші діти … Повірте, те, що робить Маша, це просто казочки для дітей», — говорила вона.

Нагадаємо, зараз Оля Полякова з сімейством втекла від хейтерів на Лазурне узбережжя Франції.

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