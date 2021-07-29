Не стане «овочем»: медик пояснив, як введення і виведення з коми позначаться на здоров'ї МакSим

Російська співачка МакSим (Марина Максимова), яка потрапила у лікарню у середині червня у важкому стані, не постраждає від періодичного введення та виведення з медикаментозної коми.

Про це 5-tv розповів анестезіолог Лев Ніколаєв. «Це тільки корисно. Це зберігає мізки, покращує можливість відновлення легенів. Це анітрохи не небезпечно і не шкідливо. Небезпечно — це те, що у неї є. А все інше — лікарі борються за її життя», — додав медик, підкресливши, що штучна вентиляція легенів і медикаментозна кома допомагають співачці не втрачати сили.

Анестезіолог вважає, що співачка може повністю відновитися. У якості приклада він згадав автогонщика Міхаеля Шумахера, який після травми провів у комі більше півроку.

МакSим все ще перебуває в нестабільному стані — лікарі періодично виводять її зі стану штучної коми, а потім вводять знову.

А директорка співачки Маргарита Соколова, яка доліковувала ускладнення після ковіду в тій самій лікарні, що і співачка, говорила, що Марїє Максимової стало краще.

Фото Марії Максимової із соціальних мереж.

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