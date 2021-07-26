Співачка МакSим прийшла до тями та почала спілкуватися жестами

Російську співачку МакSим (справжнє ім'я Марина Максимова), яка близько місяця перебувала в реанімації, лікарі вивели з медикаментозної коми, передає Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що співачка перебуває в ясній свідомості, з медиками поспілкувалася жестами.

МакSим може робити вдихи та видихи самостійно, але для того, щоб дихання залишалося рівним, її перевели на допоміжну вентиляцію легенів.

Попри те, що стан співачки все ще стабільно важкий, лікарі розраховують, що незабаром вона зможе дихати самостійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МакSим відмовляє права легеня. Артистка потрапила до лікарні у середині червня. Там вона пройшла обряд соборування. А перед клінікою Максимова їздила до свого духівника й сповідалася.

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