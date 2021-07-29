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Шоу-бізнес

Вирушила з Веніаміном на край Землі: Тіна Кароль повезла сина-підлітка у відпустку в Ісландію

16:07 29 липня 2021
Кароль

Поки українці чекають від Тіни Кароль нових композицій та «загадок» в Instagram, сама співачка вирішила відпочити від суєтних справ і попрямувала разом з сином, 12-річним Веніаміном, до Ісландії.

Фото і відео з країни гострих скель та фіордів Тіна поділилася в сторіс свого аккаунта.

Як можна зрозуміти з відеозвіту, Кароль з сином вже насолодилися пейзажами, побачили місцеві архітектурні пам'ятники і навіть застиглу лаву та вулкан.

Передплатники Тіни відзначають, що останнім часом вона кожну свою вільну хвилину намагається проводити разом з сином, який все більше нагадує свого батька.

Схоже, що мама і син стають справжніми мандрівниками.

Нагадаємо, син Кароль 12-річний Веніамін живе і вчиться у Великобританії, а з мамою спілкується інтернетом та проводить канікули.

фото instagram.com/tina_karol/

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