Такий дорослий: Тіна Кароль показала нове відео з сином

Співачка Тіна Кароль, яка продала свій відбиток пальця за 100 тисяч гривень, показала нове відео з 12-річним сином Веніаміном. Хлопець живе і вчиться у Великобританії, а з мамою проводить канікули.

На опублікованому в Інстаграм відео Тіна ніжно обіймає Веню, а він розповідає, яку книгу зібрався читати. Варто зазначити, що товста книга англійською мовою.

«Я буду читати книгу про Леонардо да Вінчі. Ця книга про те, що він знаходить хлопчика, якому допомагає жити, але він дізнається, що у хлопчика є секрет, таємниця. Я поки не знаю, що за таємниця. Я буду читати», — каже Веніамін.

«Люблю тебе», — відповідає йому Тіна.

Нещодавно Тіна Кароль опублікувала провокаційний кліп «Микроволновка», який був знятий десять років тому.

А на фестивалі Atlas Weekend співачка презентувала своє шоу «Красиво», здивувавши стильними образами, трюками і спецефектами.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter