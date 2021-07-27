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«Богинечка»: Тіна Кароль у білизні зачарувала шанувальників новим чуттєвим образом

13:50 27 липня 2021
«Богинечка»: Тіна Кароль у білизні зачарувала шанувальників новим чуттєвим образом

Українська співачка Тіна Кароль любить дивувати й захоплювати своїх шанувальників, публікуючи в Instagram не лише комерційну рекламу продукції, яку вона просуває, а й гарні фото, а також ставлячи запитання-ребуси.

У недавньому дописі співачка з'явилася у ніжному образі у білій білизні, закутавшись у ковдру. При цьому волосся співачки було укладене в легкі локони, а на обличчі — максимально природний макіяж з прозорим блиском на губах.

Блиснувши сексуальним декольте, Кароль почала нову «гру» з передплатниками.


Так, свій пост вона підписала фразою «…і світ — свідок цього кохання…»

Фанати відразу ж кинулися вгадувати, що означає ця фраза: «Рядок з нової пісні?», «Просто красива фраза чи рядок з нової пісні», «Нова пісня скоро, ми зрозуміли», «Це щоооо, нова пісня?», «Нова пісня на підході, мабуть».

Не забули фанати і про компліменти своїй улюблениці.

Втім, Тіна у звичній для себе манері не стала коментувати свій допис, і тепер шанувальникам залишається гадати, яким же сюрпризом спробує здивувати їх співачка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль, крім кліпу «Красиво», здивувала шанувальників ще однією новою роботою.

Фото instagram.com/tina_karol

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