Тіна Кароль у прозорому костюмі разом з KAZKA представила несподіваний дует

Минулого вечора українська співачка Тіна Кароль, яка разом з іншими зірками взяла участь у «Вечорі прем'єр», присвяченому Дню Незалежності України, представила несподіваний дует з групою KAZKA.

Загальна композиція отримала назву «Зірочка», а фото артистів виклали у мережу на фан-акаунті Тіни Кароль.

На сцені Тіна і фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька з'явилися у блискучих вбраннях. Кароль вдягла білий напівпрозорий костюм, а Зарицька — чорне плаття-сорочку з блискучим верхом.

На концерті повідомляли, що почути колаборацію двох зірок можна буде напередодні Дня Незалежності.

Фанати схвалили спільну роботу українських зірок.

Нагадаємо, що днями стало відомо про участь фронтвумен групи KAZKA Олександри Зарицької у шоу «Танці з зірками».

Ексклюзивне інтерв'ю зі співачкою «Олександра Зарицька: «Збулася моя мрія — я переїхала у новий будинок», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з фан-аккаунту Тіни Кароль у соцмережах.

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