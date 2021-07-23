Тіна Кароль — в прозорому, Оля Полякова — з ірокезом: битва образів на «Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою»

Телеведуча Катерина Осадча, яка скоро втретє стане мамою, зібрала зірок шоу-бізнесу на святковому концерті «Вечір прем'єр», присвяченому Дню Незалежності України. На великій сцені, побудованій на КВЦ «Парковий», зібралися топові артисти. Дивували несподіваними прем'єрами і епатажним вбранням.

Співачки Джамала, яка стала учасницею «Танців із зірками», і Tayanna вперше виконали нову спільну пісню «Моя Земля». Поки артистки тримають інтригу і обіцяють незабаром випустити дуетну композицію на музичних платформах.

Ірина Федишин в елегантній чорній сукні, розшитій перлами, представила нову пісню «Fashion».

Несподіваною прем'єрою «Зірочка» порадували Тіна Кароль і солістка групи KAZKA Саша Зарицька, яка стала учасницею «Танців із зірками».

Акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно вдруге стала мамою, обрала для виходу в світ біле плаття з глибоким декольте і високим розрізом, що відкриває ноги.

Наталя Могилевська вирішила обрати стримане вбрання: подовжену чорну сукню і червоний, розшитий стразами піджак.

Оля Полякова з'явилася на сцені в образі з нового кліпу «Взрослая девочка»: в обтислому комбінезоні і з ірокезом. Як розповіла співачка, свою шевелюру вона не відрізала, стилісти майстерно використали перуку.

Надя Дорофєєва, яка розпочала сольну кар'єру, запалювала з хітом «Вечеринка».

Настя Каменських / NK вразила ефектною червоною сукнею.

Нагадаємо, після затяжного карантину та обмежень шоу-бізнес повертається до активного життя. Артисти випускають нові кліпи, вирушили в гастрольні тури по країні.

Музичний фестиваль Atlas Weekend зібрав понад 250 тисяч глядачів.

Фото OREST, соціальні мережі артистів.

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