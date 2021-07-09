Співачку Олю Полякову клонували в новому кліпі «Доросла дівчинка», епатажні образи якого вона розкрила напередодні. У новому відео головну роль зіграла зірка «Скаженого весілля» Ірина Приходько. Сама Оля постала в зухвалому образі з короткою стрижкою.

Співачка каже, що в цій роботі хотіла розповісти про «внутрішню дівчинку», про яку важливо дбати, балувати її і регулярно вигулювати. Це Олін рецепт від постковідного синдрому та депресії.

У кліпі Полякова втілила мрію багатьох артистів, які активно гастролюють, створила своїх клонів, щоб підраховувати прибуток, забувши про труднощі гастрольного графіку і «життя на колесах» розбитими дорогам.

Над експериментальним кліпом співачки працював Любомир Левицький — знаменитий український режисер, що працює в Голлівуді. Він не спеціалізується на музичних відео, але для Полякової зробив виняток.

У кліпі використані нейромаркетингові дослідження, завдяки яким створювався продукт, максимально близький до потреб і очікувань аудиторії Полякової.

Нагадаємо, Олі Поляковій довелося відповісти на образу російського співака Валерія Меладзе. Співачка записала відео, в якому запитала артиста про Крим і війну на Донбасі.

Також Оля Полякова порадувала шанувальників новими пляжними фото з Туреччини.

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