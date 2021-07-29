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Навколо немає роздягнених людей з таліямі «: Катя Осадча розповіла, як тримає себе у формі на відпочинку

17:38 29 липня 2021
Осадча

Популярна телеведуча Катя Осадча перед довгоочікуваними пологами вирушила з сім'єю на південне узбережжя Середземного моря Туреччини. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Зупинилася зоряна сім'я з 4,5-річним сином Іваном у готелі Kaya Palazzo Golf Resort.

У Туреччині Катя показує кадри, зроблені на березі моря, позуючи у топі і плавках. Також вона міркує, що бути вагітною взимку набагато легше, ніж влітку, не тільки тому, що немає спеки, а й, як написала Катя: «Навколо немає роздягнених людей з таліями».

А в сьогоднішньому дописі Катя розповіла, як бореться зі спокусами системи "все включено".

«Цього разу на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого. Поки тримаюся фрукти до 15:00, хліб тільки вранці, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня», — зазначає знаменитість.

Передплатники зірки не згодні з таким формулюванням і кажуть, що Осадча прекрасно виглядає і їй дуже личить вагітність.

Схоже, Туреччина — одне з улюблених місць ведучої «Світського життя». У червні Катя вже відпочивала у цій сонячній і гостинній країні та публікувала фотозвіти звідти.

фото instagram.com/kosadcha/

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