Фігуранту бази «Миротворця» (за виправдання агресії РФ у Криму) музичному критику Сергію Соседову, який в Білорусі отримав травму ноги під час ранкової гімнастики, пообіцяли «милиці зі стразами від Сваровскі».

Як пише blitz +, подейкували, що забезпечити критика «милицями зі стразіками» взялася Місіс Москва — 2015 Аніка Керімова, а привезти їх до Вітебську повинна була актриса Олена Кравець.

Втім, дорогі милиці Сосєдов так і не отримав. Більш того, за час, що минув, він встиг повернутись з Вітебська до Москви.

«Олена Кравець дзвонила мені вчора ввечері, я вже четвертий день у Москві. Вона хотіла якось мені допомогти, поки я лежав у вітебській лікарні. Але мені було не до того, другий день після операції. Я сприйняв це як жарт», — заявив критик.

За його словами, він переживав, як буде добиратися додому і хто його зустріне. «Я себе насилу ношу, сам собі тренажер. Але Олена дзвонила мені вчора, здійснила таку підтримку: „Якщо щось потрібно, дзвоніть мені“. Я сказав, що мені потрібно таксі або машина, щоб хтось супроводжував. Виявляється, важко ходити на милицях, я одного разу мало не впав. Про милиці не йшлося. Мені дали якісь у Вітебську, під локті. Але біда цих милиць — опора на долоні, і у мене вже всі долоні у мозолях. Коли ми йшли з Білоруського вокзалу від вагону до таксі, а це невелика відстань, так ми три рази відпочивали», — заявив Сосєдов.

Критика, у якого діагностували розрив ахіллового сухожилля, оперували в Вітебську.

Фото Сергія Сосєдова із соціальних мереж.

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