Зробили трепанацію черепа: танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побили в Києві

Танцюрист із балету відомої співачки Наді Дорофєєвої, котра нещодавно озвучила головну героїню повнометражного мультфільму, зазнав нападу та отримав важку травму. Про це виконавиця повідомила в своєму Instagram.

«Женя з друзями вийшов з клубу „Ліфт“, спокійно та нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу та ще один удар слідом! Був крововилив в мозок, Жені зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому», — написала Дорофєєва.

У коментарях відомі українські співачки бажають танцюристу якнайшвидшого одужання:

Як повідомляє ресурс PavlovskyNews у Telegram, особа нападника встановлена. Є інформація, що раніше він служив в Управлінні держохорони.

Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва представила провокаційний кліп.

Фото з Instagram nadyadorofeeva

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