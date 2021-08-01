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Зробили трепанацію черепа: танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побили в Києві

18:59 1 серпня 2021
Танцюрист

Танцюрист із балету відомої співачки Наді Дорофєєвої, котра нещодавно озвучила головну героїню повнометражного мультфільму, зазнав нападу та отримав важку травму. Про це виконавиця повідомила в своєму Instagram.

«Женя з друзями вийшов з клубу „Ліфт“, спокійно та нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу та ще один удар слідом! Був крововилив в мозок, Жені зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому», — написала Дорофєєва.

У коментарях відомі українські співачки бажають танцюристу якнайшвидшого одужання:

Як повідомляє ресурс PavlovskyNews у Telegram, особа нападника встановлена. Є інформація, що раніше він служив в Управлінні держохорони.

Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва представила провокаційний кліп.

Фото з Instagram nadyadorofeeva

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