Надя Дорофєєва стала подругою Гуллівера

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яка кардинально змінила імідж у новому провокаційному кліпі, озвучила головну героїню першого повнометражного мультфільму «Гуллівер повертається». Голосом популярної співачки заговорить красуня Марсі — подруга Гуллівера. Окрім того, в анімації її героїня виконає декілька пісень.

«Хоча я не перший раз „віддала“ свій голос героїні мультфільму, було хвилююче та цікаво. Це такий багатогранний процес: тобі потрібно ввімкнути акторську майстерність, зрозуміти свого персонажа та його характер, вжитися у всі його емоції та передати їх голосом. Мені дуже сподобалося бути Марсі», — розповіла Дорофєєва.

Головного героя Гуллівера озвучив чоловік Наді — співак та телеведучий Володимир Дантес. Каже, що вони працювали окремо і навіть не бачилися під час роботи.

«На озвучці ми з Надею не зустрічалися та майже не чули один одного. Але було дуже круто слухати, коли я приходив дописувати матеріали, а Надя вже щось записала. Я наче розмовляв з нею, але візуально бачив зовсім іншого персонажа, з іншими емоціями. Це дуже незвично», — згадує Дантес.

Також героїв мультфільму озвучили актори Студії «Квартал 95» Євген Кошовий та Олександр Пікалов, народний артист України Станіслав Боклан. Йому дістався найбрутальніший персонаж — Блефуску.

Нагадаємо, нещодавно Дантес відзначав день народження. Надя чуттєво привітала його зі святом.

Також Дантес розказав, чому не хоче, щоб його продюсером був Потап.

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