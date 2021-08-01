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«Барбі ловить рибу»: Никитюк у «голому купальнику» влаштувала «покатушки» на SUP

19:46 1 серпня 2021
Леся Никитюк

На відміну від деяких українських зірок, популярна телеведуча Леся Никитюк, яка порівнює себе з Кім Кардашьян, в своєму Instagram не тільки просуває різні товари, але й агітує за здоровий спосіб життя. Так, днями Леді Ле вирішила освоїти модний САП-серфінг.

Для цього в спекотний літній день Леся наділа спокусливий «голий» купальник з вирізами з боків, які підкреслили її стрункі форми.

«На чиле», — підписала вона пост, натякаючи, що такий відпочинок їй приносить радість.

На одному зі знімків Никитюк постала в позі «дівчата з веслом», а на іншому знялася зі спини, завдяки чому шанувальники змогли роздивитися її пружні сідниці.

Підписники телезірки похвалили її за старанність, а також традиційно засипали компліментами.

«Леся, ти неповторна!», «Леся, ти як Барбі», «І так жарко як в пеклі, так вона вирішила ще градус підняти», «Ось це ноги», «Класна», «Фігурка ідеальна, ніжки — бомба», «Леся на чиле, а фотки все милі», «Амазонка», — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Звичайно, знайшлися й «критикани-всезнайки», які написали, що САП (SUP) — Standup paddleboarding, в перекладі означає стоячий серфінг. Тобто, натякнули, що Лесі потрібно б встати, тому що так і фігуру краще видно. Але красуням закон не писаний — вони плавають на чому хочуть і де хочуть.

Нагадаємо, що раніше на САПі прокотилася ще одна українська зірка — Настя Каменських.

Фото з Instagram lesia_nikituk

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