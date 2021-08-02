Віра Брежнєва пережила зраду в новому кліпі

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка розповіла, як планує провести старість з Меладзе, випустила новий кліп «Розовый дым». Відео зняв режисер Алан Бадоєв. У кліпі героїня переживає зраду коханого. Вона застає його в нічному клубі в гарячих обіймах з іншою жінкою.

Шанувальники співачки пов'язують сюжет з особистою історією співачки. Не так давно ходили чутки про розлад у родині Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе. Нібито співачка ревнувала чоловіка до Еріки Герцег. І не безпідставно. Але ці чутки зіркова пара не коментує.

«Багатьом хочеться дізнатися більше про моє особисте життя. Посмакувати подробиці, обговорити, порівняти. Але на даний момент все, що хтось про нього знає — це чутки, припущення і здогадки … Навіть про відображення мого життя в цьому відео, знаю тільки я … «, — ще більше заінтригувала Брежнєва в Інстаграм, представляючи кліп.

Раніше свій новий кліп «Зажигать, а не прожигать» випустив MONATIK.

фото Instagram.com/ververa

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