«Запалювати, а не марнувати»: MONATIK випустив новий кліп

Мультиартист MONATIK, який гастролює зі стадіонними турами Україною, потішив шанувальників новою яскравою роботою. Дмитро випустив запальний кліп «Зажигать/JoMo». За словами співака, пісня народилася на карантині.

«В один момент зловив себе на думці, що через карантин і новий спосіб життя якось все те, що навколо — пролітає повз. Тому що «підсів» на Інтернет і рука так і тягнеться поглянути, що ж там відбувається «у світі». Напевно, точно щось дуже важливе. Щось, що зовсім не можна пропустити. Раз на 5 хвилин рука так і тягнеться до гаджету. І замість особистого спілкування, перегляду картин навколо, насолодою декораціями, які нам дарує життя тут і зараз, все відбувається в соціальній мережі. А там стільки інформації і часто непотрібної, що голова кипить. Яка ж жахлива звичка виробилася раптово. І який же кайф, одного разу її побороти.

Вперше я це відчув на Кубі під час зйомок нашої відеороботи «Каждый раз». Саме там і почали приходити рядки з пісні «Зажигать». А приспів «прийшов» у Канаді під час пожежі на паркуванні готелю, в якому ми з дружиною жили на 24 поверсі. Бігти вниз на вулицю було довго і тривожно. І прийшов приспів: «Запалювати, а не марнувати», — розповів Монатік історію створення треку.

Нагадаємо, Дмитро Монатік попрощався зі своїми підопічними Лідою Лі і Ніно Басілая. Співачки вирушили в самостійне плавання.

Раніше свій кліп «Микроволновка», знятий десять років тому, випустила Тіна Кароль.

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