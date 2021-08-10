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Шоу-бізнес

«Пригадую момент із «Скаженого весілля»: Винник попередив про серйозні наміри

16:44 10 серпня 2021
Олег Винник

Популярний український співак Олег Винник, який нещодавно відзначив 48-річчя, вразив шанувальників фотографією зі «поглядом, спрямованим у майбутнє».

«Погляд у майбутнє. Серйозно налаштований на зустріч з вами», — написав Олег Винник у Instagram, анонсуючи графік своїх виступів і виклавши одне з нещодавніх фото, на якому він стоїть поруч з невеликим літаком з дуже загадковим поглядом.

Шанувальники одразу завалили співака компліментами, заявляючи, що їхні наміри відвідати концерти Олега Винника не менше серйозні.

А одна з шанувальниць, дивлячись на фотографію Олега Винника, пригадала момент з фільму «Скажене весілля», у третій частині якого знімався співак.

Раніше співак порадував шанувальників добіркою смішних відео за своєї участі, де були зібрані веселі моменти з репетицій, концертів, зі зйомок інтерв'ю та закулісні інциденти.

Фото Олега Винника із соціальних мереж.

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