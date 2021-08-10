Скандал з концертом на День Незалежності: деякі артисти відмовилися від участі
Не всі артисти, яким запропонували виступити на концерті до 30-ї річниці Незалежності України, візьмуть участь в заході. Про це повідомляє УНН.
Режисер концерту до 30-ї річниці незалежності України Катерина Царик сказала, що деякі з артистів вже прийняли запрошення в інші міста, серед них групи «Друга ріка», Onuka, «Антитіла». Але деякі музиканти просто відмовилися — мова про групу «Бумбокс» і Тараса Чубая.
За словами Катерини Царик, організатори шкодують, що не всі із запрошених артистів виступлять на концерті. Вона також зазначила, що довго велися переговори з рок-групою Green Grey, але в певний момент запрошення довелося скасувати.
Нагадаємо, Софія Ротару перед концертом до Дня Незалежності України збирається виступити в Росії.325
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter