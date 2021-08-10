«А дитина де?»: Молоді батьки Меладзе та Джанабаєва несподівано «забули» Агату

Колишня «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва, яка раніше показала, в якому будинку вона живе з чоловіком, записала разом з ним новий скетч. Він опублікований в Instagram Валерія Меладзе.

У ролику пара сідає в авто та починає перевіряти, чи все вони взяли. В результаті виникає питання «А дитина де?» Виявляється, що «забули» дочку Агату.

Фолловери в захваті від чергового відеоприколу Меладзе та Джанабаєва, залишено багато коментарів: «Мене так тато в 1 класі в школі забув: рюкзак приніс, а я залишилася», «З кожним разом ваші відео стають все краще. Мені сьогодні більше всього сподобалося», «Дуже подобаються ваші приколи… Все чекаю та чекаю кожного разу, ніяк не вгадати, що ж буде».

Нагадаємо, раніше пара опублікувала відео романтичного вечора .

Фото з Instagram meladzevalerian

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