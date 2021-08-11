Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком на відпочинку

Співачка Слава Камінська, яка відзначила нещодавно день народження в Туреччині, возз'єдналася з колишнім чоловіком Едгаром. Разом з дітьми вони відпочили в Одесі. Артистка опублікувала яскраві фото та відео, як вони з сином Леоном і дочкою Лаурою проводили час в аквапарку. Всі разом виглядали щасливою і гармонійною сім'єю. Діти так точно були в захваті.

«Немає нічого прекраснішого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими. PS: Хто кого сьогодні утомив, ми з @edgar_kaminskyi досі не зрозуміли», — підписала сімейне фото Слава Камінська.

Нагадаємо, Слава й Едгар після розлучення зберегли дружні стосунки і разом виховують дітей. Співачка не приховує, що ще хоче вийти заміж, але про особисте життя говорити не любить. Ім'я свого нового обранця Слава не називає.

фото Instagram.com/babaslavka

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