Після розриву з Дзідзьо нарешті збулася мрія Славії

Співачка Slavia (Ярослава Хома) після розлучення з чоловіком — відомим виконавцем DZIDZIO (Михайлом Хомою) змогла здійснити давню мрію — заспівати з симфонічним оркестром.

Для цього їй довелося переїхати до Хмельницького, щоб розпочати співпрацю з місцевою філармонією.

І ось 11 серпня відбулося довгоочікуваний виступ з прем'єрою нової пісні.

Відео Slavia показала в Instagram, зазначивши, що диригент Тарас Демчишин сам написав їй з Японії.

«Попереду сольний концерт. 4 листопада чекаємо всіх на тому ж місці, в той же час. Як Вам „Я тобі не мамка“ з оркестром?», — прокоментувала кадри співачка.

А тим часом Михайло Хома зізнався, що підкорити його може особлива дівчина, яка буде «милою серцю».

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