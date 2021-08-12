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Шоу-бізнес

Які ніжки: Ектор Хіменес-Браво показав кохану

10:44 12 серпня 2021
Ектор Хіменес-Браво

Суддя популярного кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який поділився рецептом ідеального сендвіча для сніданку, вперше заговорив про особисте життя і показав свою кохану. Точніше, тільки її стрункі ніжки.

Ектор зізнається, що говорити про особисте йому досить складно, тому що одного разу «обпікся, було багато бруду і пліток». Його публічність погано позначилася на стосунках.

«Публічність тим і погано для мене, що складно будувати стосунки і бути щасливим. На жаль, люди просто забувати, що я теж людина і що у мене може бути свій життя. Так вийшло, що я дуже вимогливий до стосунків, адже мене виховували в дисципліна. Мені важливо, щоб людина поруч зі мною був сильним ментально, самодостатнім, сильний духом, як я», — ламаною мовою пояснив Ектор в Інстаграм.

Тепер, за словами ведучого, він приховує свої стосунки. Каже, що будує їх на довірі та чесності.

«Люди можуть бути який хочеш, хто хочеш, але якщо їм добре разом — це прекрасно. Важливо не мовчати про проблем, а говорити з партнер, щоб розв'язати цю проблему вчасно. Ось це буде чесний союз», — вважає Ектор.


* Фото Instagram.com/hectorjimenezbravo

Про свої стосунки, нерозділене кохання розповіла Олександра Зарицька.

Більше не приховує свій роман Аліна Гросу. Вона розповіла, що Роман Полянський переїхав до неї, зараз закохані проводять час в Одесі.

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