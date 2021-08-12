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«Втомилася від Геракла»: Корольова знайшла «заміну» Тарзану

16:35 12 серпня 2021
Наташа Корольова

Співачка Наташа Корольова, яка нещодавно відзначила разом з чоловіком, стриптизером Сергієм Глушком (Тарзаном), двадцятиріччя подружнього життя, періодично розповідає у мережі про нове захоплення чоловіка, який пише картини.

Нещодавно в Instagram вона показала фото, на задньому плані якого напівголий стриптизер писав її картину. Тоді думки фоловерів розділилися. Одні захоплювалися ними і тим, як Королева з Глушко пройшли складний період у житті через зраду Тарзана. Інші стверджували, що все це — постановочні кадри, а коханням там і не пахне. Не залишилося без уваги підписників і свіжа фотосесія співачки з Каліфорнії .

Наташа Корольова в одязі, стилізованом під ковбойський, позувала на тлі пейзажу, а також разом з конем.

Фотосесія зібрала масу захопленних відгуків. А скептично налаштовані інтернет-користувачі «пройшлися» по темі «заміни» Тарзана.

До речі, не особливо вірили інтернет-користувачі Корольовій, яка показала, як вони з чоловіком розважалися у Туреччині. На яхті вони відтворили романтичну сцену із «Титаніку».

Нагадаємо, що Наташі Корольовій до поточного року забороняли приїжджати в Україну — вона неодноразово була в окупованому Криму, чим порушувала українські закони. Є фігуранткою бази «Миротворець».

Фото Наташі Корольової із соціальних мереж.

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