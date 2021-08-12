«Добре, что не на лобі»: Притула похвалився першою «татушкою»

Телеведучий і шоумен Сергій Притула, який став одним з ведучих шоу «Україна має талант», повеселив фоловерів в Instagram дитячої «тату» у вигляді рожевого єдинорога.

«Коли у тебе є 4-річна дочка», — пояснив Притула експерименти в своєму Instagram.

«Сергій, чекаємо наступного разу макіяж як у ляльки Барбі, або фарбоване волосся дитячими фарбами», «Чекайте педикюр, коли міцніше заснете», «Не звертай це на дочку. Погодься, ти сам хотів таку тату, але не було можливості, довелося чекати ще чотири роки», — відреагували підписники.

Нагадаємо, раніше татуюваннями з пірсингом шокувала актриса «95 Кварталу» Олена Кравець.

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