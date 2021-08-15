Остапчук похвалився дружбою із забороненим в Україні Кіркоровим і нарвався на критику (відео)

Шоумен Володимир Остапчук, який відпочиває на Криті, несподівано зустрівся там з фігурантом сайту «Миротворець» Філіпом Кіркоровим, якому напередодні якраз заборонили в'їзд в Україну.

Судячи з Instagram дружини Володимира Христини Горняк, вони з чоловіком є великими шанувальниками епатажного російського артиста.

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Природно, той не відмовив парі в спільній вечері, на якій виявив, що Христина підписана на нього в Instagram.

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Нагадаємо, що раніше Остапчук потрапив в скандал публікацією селфі з Валерієм Меладзе, який тільки-но образив Олю Полякову.

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