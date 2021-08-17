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Софія Стужук знову лягла під ніж — змінила форму носа і підрізала повіки

11:03 17 серпня 2021
Софія Стужук

Популярна блогерка Софія Стужук, яка отримала недавно серйозну травму ноги, знову лягла під ніж. 26-річна мати трьох дітей зважилася на нову пластичну операцію. Цього разу Софія змінила своє обличчя — підрізала верхні і нижні повіки, підкоригувала форму носа і перетинку. Операцію робила в Україні, у хірурга Едгара Камінського — колишнього чоловіка співачки Слави. Він показав на відео, як проходила операція і як Софія виходила з наркозу.

скріншот відео

Після операції Стужук вийшла на зв'язок зі своїми підписниками і запевнила, що почуває себе чудово.

Раніше Софія Стужук зробила операцію в Туреччині по збільшенню грудей. Пізніше блогер заявила, що нові груди виявилися занадто великими і думає про те, як їх зменшити. Можливо, знову ляже під ніж.

Нагадаємо, Софія стала популярною після того, як показала домашні пологи в басейні.

фото Instagram.com/sofia_stuzhuk

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