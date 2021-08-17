«Лялечки-красуні»: Лобода показала свою довгоногу сестру у день її народження

Українська співачка Світлана Лобода, яка останнім часом живе і працює у Росії, виступила в Одесі, залишилася дуже задоволена концертом і вирішила провести у Південній Пальмірі ще кілька днів, щоб відзначити день народження молодшої сестри Ксенії.

Про це вона написала в своєму Instagram, опублікувавши фото з ефектною довгоногою брюнеткою у білому легкому платті. Сама ж співачка позувала у білому ліфі та довгій спідниці з розрізом від стегна.

«Моя улюблена дівчинка. З Днем народження тебе! Сподіваюся, ти сьогодні теж п'єш шампанське, адже мидомовилися відзначати до 20 серпня. Будь щаслива. Вірю в тебе і вашу сім'ю», — написала Лобода.

Фанати захопилися красою рідної сестри Світлани Лободи, хоча деякі з них навіть не підозрювали, що вона у співачки є. При цьому багато хто відзначив, що сестри дуже красиві, а також привітали Ксенію з днем народження.

«Лялечки»; «Найкрасивіші сестри»; «Ого! Яка доросла і яка красуня!»; «Красуні які»; «Це хто поруч з Лободою?»; «Які ніжки»; «Шалено красиві»; «Дуже схожі»; «Одна Лобода добре, а дві — краще», — написали шанувальники співачки.

Раніше Світлана Лобода розповідала, що після тривалої паузи готується випустити пісню Vogue українською мовою і зняла на неї кліп.

Фото Світлани Лободи із соціальних мереж.

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