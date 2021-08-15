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Чекали протестів, отримали заяву: Лобода виступила в Одесі (відео)

15:59 15 серпня 2021
Чекали протестів, отримали заяву: Лобода виступила в Одесі (відео)

Виступаюча в Росії співачка Світлана Лобода виконала свою обіцянку і в ніч на неділю, 15 серпня, виступила з концертом в Одесі. У якості концертного майданчика був обраний нічний клуб «Ібіца», де раніше вже виступав репер Баста, проте цього разу ніяких протестів під будівлею не було.

Зате серед глядачів дійства були помічені багато українських знаменитостей — Поліна Ньоні, Аліна Харечко, Олексій Дівєєв-Церковний, Михайло Лабковской, Бічолла Тетрадзе та інші.

Кульмінацією концерту стала заява співачки, що вона «наша», хоча українською артисткою Лобода себе так і не назвала.

«Сьогодні я стою на цій сцені і сьогодні така кількість людей перебуває тут у прекрасному місті, яке я обожнюю, в якому я провела свою юність. Я дуже рада, я дуже щаслива», — заявила зі сцени співачка, пообіцявши незабаром і концерт в Києві .

Нагадаємо, напередодні одеського концерту Лобода стала зірковою гостею програми «Ранок з Україною» на ТРК «Україна», розповівши в т. ч., що після тривалої паузи готується випустити пісню Vogue українською мовою і вже зняла на неї кліп.

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