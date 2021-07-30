Я скучила: Світлана Лобода заявила про повернення в Україну

Світлана Лобода, яка гастролює в Росії, після візиту до Києва, де зустрілася зі своїми кумами, заявила про повернення в Україну з концертами. На своїй сторінці в Інстаграм вона підтвердила, що вперше за довгий час виступить в Одесі. Співачка звернулася до своїх шанувальників і зізналася, що скучила.

«Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з гарячими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами. Ми готуємо безліч сюрпризів — уперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек „ALLO“! А головне … але про це трохи пізніше. Слідкуйте за новинами. Як же ми чекаємо цю зустріч!!! А ви?» , — написала Лобода.

Нагадаємо, в Одесі раніше виступив російський виконавець Баста. Про майбутній концерт повідомила співачка Ані Лорак. У зв'язку з можливими протестами організатори виступу обіцяли посилити охорону.

фото Instagram.com/lobodaofficial

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