Лобода приїхала до Києва і захопила шанувальників брюками-палаццо

Українська співачка Світлана Лобода, яка тимчасово проживає в Росії, прилетіла до Києва і розповіла в Instagram про те, як проводить час на батьківщині.

Так, спочатку Світлана відвідала радіостанцію свого друга Слави Дьоміна, з'явившись там у шовкових штанях палаццо («шароварах») канаркового кольору, чорному топі-бюстьє та жакеті-халаті на запах з візерунком.

На наступний день ввечері співачка поділилася новим фото. На цей раз вона зібралася повечеряти в ресторані. При цьому артистка знову одягла штани палаццо, але вже поєднала їх з блискучою блузкою з високим коміром та оливковим жакетом.

«Чи думаєш про мене», - написала вона у соцмережі.

Шанувальники захопилися тим, як виглядає молода мама, адже хвилясті штани витягли її силует, зробивши її ще стрункішою.

«Шикарна», «Дівчина-сонце», «Так рідко вас бачимо у яскравих кольорах», «Вогонь - штани, мій улюблений колір», «Мені терміново потрібні такі ж штани», «Красуня», «Виглядаєте бездоганно», «Класні штани. Де такі купити?", "Сонечко світи нам", "Ідеальна", - прокоментували пост передплатники.

Також Світлана опублікувала ще один ролик з репетиції, по якому відразу стало зрозуміло, якою ціною доводиться співачці воювати з ймовірними зайвими кілограмами.

Нещодавно Світлана Лобода, яка припинила співпрацю зі своїм продюсером Нателлою Крапивіною, виклала у мережу свіжі фото, для яких вона позувала в елегантному брючному костюмі відомого бренду.

фото instagram.com/lobodaofficial/

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