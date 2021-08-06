Світлана Лобода записала пісню українською мовою і розповіла, де живе з дочками

Співачка Світлана Лобода, яка заявила раніше про концерт в Одесі, з'явилася на українському телебаченні і розкрила деякі секрети свого особистого життя та творчості. Артистка, яка гастролює в Росії, стала зірковою гостею програми «Ранок з Україною».

LOBODA розповіла, що після тривалої паузи готується випустити пісню Vogue українською мовою і зняла на неї кліп, режисером якого виступив INDY HAIT.

«Я з Інді Хаїт познайомилася кілька років тому і хотіла спробувати зробити щось нове, я б це назвала арт-проект. Але все не знаходилося пісні. І ось, вона прийшла. Красива, написана українським автором, ще й двома мовами», — коментує підготовку і вихід майбутньої роботи співачка LOBODA.

Також Світлана розповіла, де насправді живе з дочками.

«Два роки тому здійснилася моя мрія. Я придбала будинок в європейському місті, на березі моря. І тепер, прокидаючись щоранку, ми з дочками говоримо: „Спасибі!“. Ми дихаємо морським повітрям, навколо нас пальми і приємні люди, які не впізнають мене! А якщо ще і в масці, то взагалі можна жити спокійно!» — поділилася LOBODA в ефірі каналу «Україна».

Зірка навіть в таких речах, як карантин, намагається знаходити позитивні нотки. Хоча зізнається — для артистів це дуже важкі часи.

«Оскільки під час карантину ми набагато менше працюємо, я досить багато часу проводжу з дітьми. Минулого року вони нарешті зрозуміли, що таке справжня мама, яка ходить з ними в зоопарки і на прогулянки. У нас з'явилася чудова традиція гуляти вздовж набережної — вони катаються на самокатах, ми багато гуляємо, а близько десятої вечора приходимо втомлені і натреновані додому», — розповіла Лобода.

Нагадаємо, Світлана Лобода виховує двох дочок — Єву і Тільду, батька якої співачка не афішує.

Нещодавно співачка побувала в Києві, де презентувала свою нову пісню і зустрілася з друзями.

фото Instagram.com/lobodaofficial

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