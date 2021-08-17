«Гірше людини звіра немає»: колишня дружина Меладзе написала пронизливий пост

Ірина Меладзе, яка недавно їдко висловилася на адресу колишнього чоловіка, поділилася в своєму Instagram думкою про пожежі в Якутії.

«Якутія горить… Це горе. Горе згубне, масове, неймовірне. Багато людських життів віддано під час рятування людей і природи», — написала Меладзе.

Вона зазначила, що в районі пожеж кинуто багато домашніх тварин.

«Це той випадок, коли я вважаю, що гірше людини звіра немає. Все, що відбувається — це вина людей. Питань багатою… але одне з них зовсім не дає спокою: як можна кинути на смерть животину, яка служила тобі вірою та правдою? Ідеш сам, не можеш допомогти, хоча б відпусти худобу!», — впевнена Меладзе.

У коментарях одна з підписниць порадила звернутися до Путіна та Шойгу.

Нагадаємо, Ірина Меладзе взяла участь у сварці з Альбіною Джанабаєвою.

Фото з Instagram irinameladze

646

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter