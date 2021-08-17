Джанабаєву на свято не покликали? Меладзе з дочками привітав сестру Ліану

Музичний продюсер Ліана, молодша сестра братів Меладзе, про життя якої недавно з'ясувалися скандальні подробиці, відзначила день народження. Про це повідомляє Teleprogramma.pro.

Ліана святкувала в одному з модних ресторанів Москви та запросила свою велику сім'ю. На вечірці були Валерій Меладзе з дітьми та інші родичі. А ось нинішня дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва на святі була відсутня. Зате були його дочки від першого шлюбу: Інга, Софія та Аріна.

Раніше Ірина Меладзе, колишня дружина співака, заявляла, що її дочки спілкуються тільки зі своїми братами, а з Альбіною — ні.

Нагадаємо, Джанабаєвої довелося закрити коментарі в Instagram після слів екс-подружжя Меладзе.

Фото з Instagram m_e_l_a_d_z_e

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter