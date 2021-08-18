«Труси» і комбінезон «от кутюр»: у чому виступали в Одесі Лорак та Лобода

Вперше за довгі роки в Україні виступили дві співачки, які поїхали жити і працювати в Росію — Світлана Лобода та Ані Лорак порадували фанатів концертами в Одесі.

«Ми з вами були єдиним цілим! Так звучить любов… Спасибі всім за ці незабутні емоції!» — написала після виступу в Instagram Ані Лорак, виклавши кілька фото у різних сценічних костюмах.

Шанувальники раділи приїзду улюбленої артистки, проте топовими за кількістю «лайків» стали критичні - багатьом не сподобався один з костюмів. Шорти з високою талією визнали дуже схожими на звичайні труси.

Світлана Лобода вибрала для виступу наряд Haute couture чорного кольору з довгими рукавами, відкритими плечима і каплевидним вирізом. Співачка розповіла, що у Парижі на показі вона побачила розкішний комбінезон і вирішила, що у подібному вбранні вона виступатиме в Одесі на «особливому» і «довгоочікуваному» для неї концерті.

«Я зрозуміла - це те, у чому я б хотіла постати перед улюбленою одеської публікою. За рекордно короткий термін команда бренду виконала неможливе. За день до виступ плаття було у мене, його доставили прямо з Бейруту», - написала вона в Instagram .

Нагадаємо, що під час концерту в Одесі Лобода пообіцяла виступити і у Києві.

Фото зі сторінок Ані Лорак і Світлани Лободи в соціальних мережах.

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